В Донецкой области 4 грузинских национально-культурных общества

В Донецкой области открылись Дни культуры Грузии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, мероприятия, которые пройдут в рамках Дней, "соберут на территории края соцветие молодых народных талантов Донецкой области и Грузии".

В пресс-службе отметили, что на территории области в настоящее время проживают около 7 тыс. человек грузинской национальности. В регионе зарегистрированы и функционируют четыре национально-культурных формирования грузин, объединяющие более тысячи представителей грузинского народа.

Председатель облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО направил участникам фестиваля приветствие, в котором выразил уверенность, что "нынешний фестиваль откроет новые имена одаренных молодых исполнителей, станет еще одним незабываемым событием в культурной жизни Донецкого края".

"Убежден, что фестиваль внесет новое дыхание творчества в сокровищницу народного искусства богатого этноса Украины и Грузии", - подчеркнул В.ЛОГВИНЕНКО.