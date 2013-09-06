Для развития экономики Украине потребуется 207 миллиардов гривен

Данная сумма включает внешние заимствования в объеме 13 млрд грн, а также привлечение средств из других источников под государственные гарантии в объеме 64 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

«Прогнозный объем финансирования государственной программы активизации экономики на 2014 год составляет 207,159 млрд грн, в том числе за счет государственного бюджета – более 23 млрд грн, местных бюджетов – более 5 млрд грн, за счет кредитов международных финансовых организаций – более 13 млрд грн и других источников – в том числе средств, которые привлекаются под государственные гарантии – более 64 млрд грн – это основной ресурс программы», - сказал Прасолов.

При этом, говоря о прогнозных макропоказателях развития экономики в 2014 году, министр отметил, что правительство не ожидает значительных ценовых колебаний на рынке, рассчитывает оптимизировать экспортно-импортные операции и продолжить политику стимулирования внутреннего спроса.