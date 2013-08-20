Украинская экономика демонстрирует признаки восстановления — эксперт

В связи с наметившимся восстановлением экономики стран ЕС можно рассчитывать на дальнейший рост ВВП, если Россия откажется от блокирования украинских товаров на таможне. Такое мнение высказала Елена Белан, главный экономист инвесткомпании «Dragon Capital», комментируя данные Государственной службы статистики о росте ВВП на 2,5%.

«Мы ожидали, что темпы роста реального ВВП вернутся в положительную зону во втором полугодии благодаря более низкой базе сравнения, но предварительная оценка за июль превзошла наши ожидания. Скорее всего, существенную роль в улучшении экономической активности в июле сыграло сельское хозяйство. Рост в секторе остается высоким (+15% за семь месяцев 2013 года) благодаря ранней уборочной компании и более высокой урожайности основных культур», — пояснила Белан, сообщает kp.ua.

В то же время она отметила, что и в других секторах также наблюдаются позитивные изменения. Так, темпы спада в промышленности замедлились в годовом выражении до «минус» 4,9% в июле, с «минус» 5,7% в июне, благодаря улучшению показателей в металлургии. Рост наблюдается впервые с октября 2011 года. Темпы падения замедлились также в строительстве до «минус» 17% в годовом выражении в сравнении с «минус» 26% в июне. Дальнейшие перспективы роста украинской экономики будут зависеть от восстановления экономики стран ЕС, а также от позиции России относительно блокирования украинского экспорта на границе.

«Учитывая, что рост в сельском хозяйстве должен замедлиться до конца года, когда исчерпает себя эффект ранней уборки урожая, дальнейшие перспективы роста украинской экономики будут во многом зависеть от внешнего спроса. На данном этапе положительные и отрицательные факторы выглядят сбалансировано. С одной стороны, начинающегося восстановления экономик стран ЕС и мирового рынка должны оказать положительное влияние на динамику ВВП Украины. С другой стороны, этот эффект может быть нивелирован ужесточением таможенного контроля со стороны России по отношению к украинскому экспорту, который увеличил риски для многих экспортно-ориентированных отраслей», — пояснила Белан.

Напомним, на долю ЕС и России приходится приблизительно по 25% общего экспорта украинских товаров.