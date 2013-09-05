Эксперт рассказал, как сократить оборот налички

В то же время он полагает, что сейчас еще недостаточно развита инфраструктура для осуществления безналичных расчетов. Поэтому банкам нужно более интенсивно осваивать это направление, которое принесет им дополнительные выгоды.

«В Украине все еще слишком мало POS-терминалов, при более чем достаточном количестве банковских филиалов. Банкам очень выгодно, если клиенты снимают меньше наличности, а больше пользуются электронными платежами — ведь это увеличивает количество денег на текущих счетах. Они для банков — самый дешевый и самый стабильный ресурс. Расширение использования электронных платежей в будущем позволит существенно снизить процентные ставки и уменьшить уровень тенизации экономики», — пояснил Заблоцкий.

Эксперт напомнил, что еще пять лет назад лишь около 5% суммы операций с банковскими карточками составляли электронные платежи. В первом полугодии 2013 года их доля выросла более чем втрое – до 18%.

«Украинцы все больше рассчитываются через POS-терминалы в магазинах и супермаркетах, все активнее используют платежи через интернет», — отметил Заблоцкий.