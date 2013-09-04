Завтра по Украине пройдут дожди

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в Украине, кроме западных областей, пройдут небольшие, на Левобережье и в Крыму местами умеренные дожди.

Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, в восточной, южной частях и в центральных областях местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье Крыма до 16°; днем 13-18°, на Закарпатье и в Крыму местами 20-22°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и области сохранится облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура в Киевской области ночью 7-12°, днем 13-18°. В г. Киеве температура ночью около 10°, днем 15-17°.

4 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 20-24°, в районе Одессы 16°; в Днепре возле Киева 17°.