Девальвация гривны украинской экономике не нужна — эксперт

Для этого есть достаточный инструментарий. Об этом пишет Елена Белан, главный экономист инвесткомпании «Dragon Capital» в своей колонке для «Forbes Украина».

В то же время эксперт отмечает, что Украине нужно отказаться от привязки курса национальной валюты к доллару и допускать управляемые колебания курса, которые должны зависеть от текущей экономической конъюнктуры. В качестве примера Белан приводит опыт Польши, Чехии и Беларуси: эти страны отказались от привязки национальных валют к каким-то другим и их курс изменяется в соответствии с экономической необходимостью. «В Чехии ослабление валюты считается инструментом для поддержки экономики, у нас — провалом правительства», — отмечает эксперт, напоминая о значительной политической составляющей в вопросе поддержки стабильного курса гривны.

Глубокая девальвация гривны украинской экономике и не нужна, уверена эксперт. «В ноябре 2012-го МВФ считал, что гривна переоценена на 8–13%. Это значит, что глубокая девальвация не обоснована. Украинской экономике нужна не столько девальвация, сколько отказ от привязки к доллару. Смена валютного режима — непростая задача, особенно когда стабильность гривны у большой части населения ассоциируется с успешностью экономической политики», — пишет в своей колонке Белан.

Она уверена, что у Национального банка имеется достаточно широкий инструментарий, как рыночный, так и административный, для поддержки стабильности курса гривны. Белан также полагает, что в значительной степени стабильности гривны будут способствовать сохраняющиеся высокие ставки по банковским депозитам в национальной валюте. Это увеличит привлекательность гривневых сбережений и будет способствовать поддержанию низкого спроса на доллар со стороны населения. Именно склонность украинцев к ажиотажной скупке наличных долларов большинство экспертов называют главным фактором риска для стабильности гривны.