Завтра по всей Украине - дожди и грозы

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 7-12°, на юге страны - 12-17°, днем - 14-19°, на Закарпатье и в Крыму - 18-23°; в Карпатах ночью - 2-7° тепла, днем - 6-11°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 14-19°.

В Киеве облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 15-17°.

Во вторник, 3 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях составляла 21-25°, в районе Одессы - 18°; в Днепре возле Киева - 17°.