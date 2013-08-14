Ликвидация последствий взрыва в многоэтажке обойдется минимум в 7,5 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал начальник управления по вопросам строительства Луганского городского совета Юрий Зензер.

«Существует несколько предварительных вариантов по восстановлению здания. На минимальный потребуется порядка 7,5 млн грн. Сейчас проводится дополнительное обследование здания совместно со следственными органами и специализированным институтом. В течение 2-3 дней будет разработана более точная сметная документация» - отметил Зензер.

«Была версия разборки верхних этажей, но по результатам более детального обследования пока мы к этому не пришли. Пока останавливаемся на том, что основной конструктив, который поврежден, будет восстанавливаться и усиливаться», - добавил начальник управления.

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По его словам, после завершения работы следственных органов, в доме с этажей будут убраны обрушившиеся конструкции, после чего начнется подключение коммуникаций.

Также будет оценена возможность проживания в доме тех жильцов, чьи квартиры от взрыва не пострадали.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в центре Луганска в высотном жилом доме по ул. Шевченко произошел взрыв газа, вследствие которого погибли 2 человека, 10 — госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Из них четверо — дети.

Премьер-министр Украина Николай Азаров поручил Министерству финансов выделить из резервного фонда госбюджета средства на восстановление и реконструкцию указанного дома.