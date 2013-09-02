Японский аниматор Хайао Миядзаки решил покинуть кино

Об этом объявил 1 сентября президент анимационной студии Ghibli Кодзи Хошино, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

По словам главы студии, созданной Миядзаки в 1985 году, режиссер решил, что «Ветер крепчает» (Kaze Tachinu) станет его последней работой. Что послужило причиной такого решения, не сообщается. Сам режиссер, не присутствовавший на кинофестивале, этой информации пока не подтвердил.

Как обещал Хошино, в ближайшее время Миядзаки сам объявит прессе о своем уходе из кинематографа в Токио, там он и объяснит мотивы такого решения.

Полнометражная анимационная лента «Ветер крепчает» вошла в основную конкурсную программу 70-го Венецианского кинофестиваля, открывшегося 28 августа.

Одна из самых известных работ Миядзаки, «Унесенные призраками», в 2002 году стала первой японской лентой, получившей премию «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм. 72-летний режиссер является также обладателем берлинского «Золотого медведя» и венецианского «Золотого льва».