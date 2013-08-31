Янукович поздравил украинцев с Днем авиации

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Вы работаете в одной из важнейших и самых престижных индустрий современного мира. Сегодня вы не только закрепили за Украиной статус авиационного государства, но и завоевываете новые рынки сбыта, разрабатываете новейшие самолеты, обеспечиваете постоянную работу авиационного транспорта», - говорится в приветствии Президента.

Он высоко оценил профессионализм и преданность делу украинских летчиков. «Уверен, что вы и в дальнейшем будете обеспечивать процветание отечественной авиации, крепить ее заслуженный авторитет на мировом рынке», - отметил Президент.

Янукович пожелал авиаторам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачных взлетов и мягких посадок.