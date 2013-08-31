Янукович поздравил украинцев с Днем авиации
Президент Украины Виктор Янукович поздравил военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта с профессиональным праздником – Днем авиации Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
«Вы работаете в одной из важнейших и самых престижных индустрий современного мира. Сегодня вы не только закрепили за Украиной статус авиационного государства, но и завоевываете новые рынки сбыта, разрабатываете новейшие самолеты, обеспечиваете постоянную работу авиационного транспорта», - говорится в приветствии Президента.
Он высоко оценил профессионализм и преданность делу украинских летчиков. «Уверен, что вы и в дальнейшем будете обеспечивать процветание отечественной авиации, крепить ее заслуженный авторитет на мировом рынке», - отметил Президент.
Янукович пожелал авиаторам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачных взлетов и мягких посадок.