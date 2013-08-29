В Донецкой области с начала года изъято и уничтожено порядка 5 т некачественного мяса

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, учитывая эпизоотическую ситуацию в соседних с Украиной странах, правоохранителями был ужесточен контроль в регионе за транспортировкой и реализацией продукции животного происхождения. В милиции объяснили, что работа в усиленном режиме обусловлена случаями возникновения и распространения опасного заболевания - чумы свиней, на приграничных территориях Российской Федерации и Республики Беларусь.

По словам начальника отдела ветеринарной милиции ГУ МВД Украины в Донецкой области Евгения Никулина, при главке был создан оперативный штаб, сформированы мобильные группы, в состав которых вошли работники ветеринарной милиции, Госавтоинспекции, управления гражданской безопасности. Аналогичные штабы и мобильные группы организованы в территориальных органах внутренних дел.

«Цель нашей работы – создать заслон бесконтрольному перемещению и реализации продукции животного происхождения. Особое внимание сегодня уделяется приграничным районам, а именно Шахтерскому, Амвросиевскому, Старобешевскому, Тельмановскому и Новоазовскому», - уточнил Никулин.

Он отметил, что сотрудниками ветеринарной милиции Донецкой области с начала текущего года было проверено 488 объектов, осуществляющих перевозку, хранение, переработку и реализацию животноводческой продукции. За нарушения соответствующих норм к административной ответственности привлечено 267 человек, изъято и утилизировано порядка 5 тонн некачественной мясной продукции.

«Работа в данном направлении продолжается», - заверил правоохранитель.