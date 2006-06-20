В Киеве УБОП задержал налоговика-взяточника
17:33, 20 июня 2006Общество
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Прокуратура возбудила уголовное дело
Оперативники ГУБОП совместно с коллегами из управления борьбы с коррупцией ГНАУ задержали инспектора налоговой службы в Голосеевском районе Киева во время получения 1 тыс. дол. взятки от директора коммерческого предприятия.
Как сообщили УНИАН в ГУБОП МВД Украины, эти деньги он требовал за несоставление акта о выявленных правонарушениях. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Взяточник взят под стражу.
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