В милиции рассказали, как не попасть "на крючок" интернет-аферистов

Об этом заявил начальник Управления борьбы с киберпреступностью МВД Украины Максим Литвинов в ходе брифинга на тему: «Мелкое мошенничество в Интернете», сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.

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«Растущий объем оборота товара и капитала в глобальной сети Интернет объективно привлекает преступников. Способствуют мошенникам «неопытность» украинских потребителей услуг онлайна и несовершенство нормативно-правового регулирования», - констатировал он.

В частности, по его данным, только за первое полугодие этого года в Единый реестр досудебных расследований было внесено 1 тыс. 878 заявлений о мелком мошенничестве в Интернете, тогда как за весь прошлый год зарегистрировано 2011 таких преступлений.

Как отметил Литвинов, злоумышленники все чаще используют электронные системы интернет-расчетов, которые неподконтрольны системе государственного финансового мониторинга и позволяют открывать кошелек на вымышленные данные и управлять им дистанционно.

По его словам, основные идентификаторы мошеннических объявлений в сети Интернет – это в первую очередь 100% предоплата за неполученный товар; использование при расчетах электронных денег, которые не имитируются банком («web-money»). Также, прибавил он, должна насторожить потенциальных покупателей и значительно заниженная стоимость товара по сравнению с рыночной, использование социальных сетей для продажи товаров, отсутствие в объявлении информации о СПД (адрес, сканкопия свидетельства и т. п.) и объявления одного и того же содержания размещенные под разными «никами» и зарегистрированные недавно.

«Собственная внимательность и осторожность – самые главные составляющие, которые помогут гражданам уберечься от мошенников», - подчеркнул Литвинов.