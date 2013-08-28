МВД: Мельника еще не задержали

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков.

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“Нет, он еще не задержан”, - сказал он, пообещав в то же время, что когда задержание Мельника состоится, МВД обязательно проинформирует об этом общественность.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения свободы в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении Мельнику меры пресечения свободы с домашнего ареста содержанием под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен заблаговременно.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения свободы Мельнику с домашнего ареста задержанием.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

27 августа министр МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что правоохранительные органы установили место нахождения Мельника, и готовятся к его задержанию и экстрадиции в Украину.

На уточняющий вопрос журналистов, в какой стране Мельник находится, Захарченко ответил: "Когда поймаем, тогда все и расскажем".