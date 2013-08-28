МВД: анкета Мельника на публичном сайте Интерпола никогда не выставлялась

Об этом сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков на своей странице в Фейсбук.

«Господа журналисты! Скрин-шоты якобы с сайта интерпола с разыскиваемым Мельником - это фейк. На паблик-сайте информация о нём и не выставлялась, а внесена базу данных генерального секретариата Интерпола, к которой имеют авторизованый доступ сотрудники правоохранительных органов», - сообщил Бурлаков.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что данные Мельника исчезли с сайта Интерпола.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен предварительно. Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Мельника с домашнего ареста на задержание. 14 августа он был объявлен в международный розыск.