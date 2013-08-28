США снова на пороге долгового кризиса — эксперт

Если президенту Бараку Обаме не удастся оперативно договориться с Конгрессом о повышении лимита госдолга, то может повториться ситуация 2011 года — стремительное обесценивание доллара и подорожание золота, считает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Эксперт напоминает, что сейчас размер американского госдолга составляет $16,7 триллионов, таким образом, уже в ближайшее время стране придется повышать предел этой суммы до $19 триллионов.

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«Если президенту США не удастся быстро договориться с Конгрессом об увеличении уровня госдолга, то не исключено, что кредитный рейтинг США будет снижен, и в мире начнется массовый отказ от долларов. Как результат, курс евро/доллар может вырасти выше 1,6 долл, а цена золота снова устремится к отметке $1800 за тройскую унцию, как это было в осенью 2011 года. Тогда в США тоже происходили баталии между президентом страны и Конгрессом о повышении предельного уровня госдолга. Теперь все повторяется», — сказал Охрименко.

Эксперт отметил, что США — страна с одним из самых огромных объемов госдолга в мире, который превышает ВВП страны. В то же время американцы продолжают печатать доллар и не собираются менять свою экономическую модель.

«Осуществляя эмиссию долларов, США скупают товары во всем мире за счет этих самых бумажек, при этом не очень думая о том, что и сколько Америка продает в другие страны. Вместо товаров США продают свои госооблигации и тем самым увеличивают и увеличивают свой госдолг. Он уже превышает ВВП США, и это еще не конец», — сказал эксперт.

Напомним, сейчас ожидается, что в сентябре Конгресс США будет обсуждать вопрос о повышении лимита госдолга с нынешних $16,4 триллионов до $19 триллионов.