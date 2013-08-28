В США банк JPMorgan могут оштрафовать на $6 миллиардов
Федеральное агентство по финансированию жилья США требует от одного из крупнейших американских банков - JPMorgan Chase & Co выплатить штраф в более чем 6 миллиардов долларов для урегулирования обвинений в продаже некачественных ипотечных ценных бумаг перед мировым финансовым кризисом.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.
По мнению агентства, банк, выдававший ипотечные кредиты, часто проявлял недостаточную осмотрительность в соблюдении законодательства, регулирующего оборот ценных бумаг. В частности, не учитывались свидетельства неблагонадежности заемщиков, которые предоставляли неверные или подделанные данные о доходах.
В итоге возникла ситуация, при которой они не смогли платить по кредитам, что привело к резкому обесцениваю ипотечных бумаг и соответствующим финансовым потерям организаций-эмитентов. Крупнейшие ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac потеряли при этом миллиарды долларов.
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В то же время раннее в понедельник ряд СМИ сообщил об аресте бывшего трейдера JP Morgan Хавьера Мартин-Артахо (Javier Martin-Artajo) в Испании. Он обвиняется в том, что пытался скрыть потери сотен миллионов долларов при неудачных сделках, списав их в портфель кредитных деривативов. В связи с этим в мае прошлого года из-за действий ряда трейдеров в Лондоне один из крупнейших американских банков потерял более шести миллиардов долларов.
Помимо Мартин-Артахо, 14 августа прокуратура Нью-Йорка также предъявила обвинения экс-трейдеру Жюльен Гру (Julien Grout).
Инвестбанк JP Morgan Chase основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк, активы которого оцениваются в 2 триллиона долларов, ведет деятельность более чем в 60 странах.