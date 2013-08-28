В США банк JPMorgan могут оштрафовать на $6 миллиардов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.

По мнению агентства, банк, выдававший ипотечные кредиты, часто проявлял недостаточную осмотрительность в соблюдении законодательства, регулирующего оборот ценных бумаг. В частности, не учитывались свидетельства неблагонадежности заемщиков, которые предоставляли неверные или подделанные данные о доходах.

В итоге возникла ситуация, при которой они не смогли платить по кредитам, что привело к резкому обесцениваю ипотечных бумаг и соответствующим финансовым потерям организаций-эмитентов. Крупнейшие ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac потеряли при этом миллиарды долларов.

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В то же время раннее в понедельник ряд СМИ сообщил об аресте бывшего трейдера JP Morgan Хавьера Мартин-Артахо (Javier Martin-Artajo) в Испании. Он обвиняется в том, что пытался скрыть потери сотен миллионов долларов при неудачных сделках, списав их в портфель кредитных деривативов. В связи с этим в мае прошлого года из-за действий ряда трейдеров в Лондоне один из крупнейших американских банков потерял более шести миллиардов долларов.

Помимо Мартин-Артахо, 14 августа прокуратура Нью-Йорка также предъявила обвинения экс-трейдеру Жюльен Гру (Julien Grout).

Инвестбанк JP Morgan Chase основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк, активы которого оцениваются в 2 триллиона долларов, ведет деятельность более чем в 60 странах.