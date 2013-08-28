Украинских яблок становится все больше

«За первые 5 месяцев 2013 года Украина импортировала на 42,3% (35,3 тыс. тонн) яблок меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также произошло уменьшение экспорта на 18,9% (673 тонны). Производство яблок ежегодно растет, поэтому такие показатели внешней торговли свидетельствуют об увеличении внутреннего потребления», - говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Эксперты также отметили, что по результатам 2012 года валовой сбор яблок в Украине составил 1126,8 тыс. тонн, что на 26% больше показателя 2010 года.

«Увеличение урожая яблок обусловлено ростом урожайности на 21,6 ц/га насаждений плодоносящего возраста. Вместе с тем площади под ними в течение последних трех лет выросли всего на 0,3 тыс. га», - цитирует пресс-служба менеджера проектов «АгроШколы УКАБ» Владимира Матвиюка.

По информации ассоциации, по площади семечковых насаждений плодоносящего возраста в Украине лидируют Винницкая область - 18,3 тыс. га, Черновицкая - 10,3 тыс. га и Хмельницкая - 10,1 тыс. га. А лидерами по показателям валового сбора яблок в Украине в 2012 году была «Крымская фруктовая компания» со сбором 32 тыс. тонн, а также «Сагре» и «Сварог Вест Групп», которые поделили второе место с валовыми сборами по 7 тыс. тонн.

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Как сообщал УНИАН, объем производства овощей и фруктов в Украине по итогам 2012 года составил 10 млн тонн, из которых 8,5 млн тонн составляет внутреннее потребление, а остальной объем может быть экспортирован. В целом по итогам 2012 года экспорт овощефруктовой группы вырос на 20%, а импорт сократился на 40%.

Справка УНИАН. УКАБ была основана в 2007 году для защиты экономических и профессиональных интересов игроков аграрного бизнеса Украины. УКАБ содействует украинским производителям в установлении и поддержке международных деловых связей. В состав Ассоциации входят крупные производители и переработчики сельскохозяйственной продукции Украины.