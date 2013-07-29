В Украине на 31% возрос урожай плодов и ягод

Урожай позволяет удерживать высокое предложение на рынке, что, в свою очередь, сдерживает рост цен. Государство, что хранить плодово-ягодную продукцию до нового урожая, помогает строить хранилища. Так, в текущем году в Украине планируется ввести в эксплуатацию фруктохранилища емкостью 5 тыс. тонн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"На сегодняшний день перед украинцами есть широкий выбор отечественных фруктов и ягод по приемлемой цене. Ведь в этом году в Украине соберут большой урожай плодово-ягодных культур. И по состоянию на 26 июля его объем на 31% превышает показатель за аналогичный период прошлого года", - сказал министр.

"При таких больших объемах производства необходимо увеличивать емкости для хранения. И государство уделяет этому вопросу внимание. Так, в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще два фруктохранилища емкостью 5 тыс. тонн", - отметил Присяжнюк.

Он добавил, что в течение трех последних лет при государственной поддержке были построены 22 современных холодильника. Всего в Украине функционируют 145 холодильников для хранения фруктов общей емкостью более 256 тыс. тонн.