Прокуратура подозревает врадиевских милиционеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры в Николаевской области со ссылкой на заместителя прокурора области Николая Поповича, милиционерам сообщили о подозрении 24 августа.

«Прокуратурой области 23 августа создана следственная группа, которая будет расследовать указанное уголовное производство. В группу, кроме следователей прокуратуры Врадиевского района и Первомайской межрайонной прокуратуры, включены следователи по особо важным делам следственного отдела СУ прокуратуры области», - отметил Попович.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Также прокуратура области 24 августа поручила прокуратуре Кривоозерского района осуществление досудебного расследования по уголовным преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.126 (побои), ч.1 ст.296 (хулиганство), ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, совершенных указанным жителем Врадиевки, который сообщил о превышении полномочий милиционерами. Досудебное расследование продолжается.

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Как сообщал УНИАН, прокуратура Врадиевского района Николаевской области расследует превышение служебных полномочий милиционерами Врадиевского райотдела милиции и избиения жителя Врадиевки в ночь с 15 на 16 августа.

16 августа в дежурную часть Первомайского ГО УМВД Украины поступило сообщение из Первомайской больницы о том, что в хирургическое отделение за медицинской помощью обратился гражданин, который пояснил, что в пгт Врадиевка Николаевской области ему были нанесены телесные повреждения.

17 августа сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

22 августа производство по подследственности передано во Врадиевский райотдел милиции.

После публикации информации о причинении работниками Врадиевской милиции телесных повреждений жителю района, управление Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области зарегистрировало данный факт в Единый реестр досудебных расследований.

УМВД области заверяет, что заявлений и сообщений о превышении служебных полномочий сотрудниками Врадиевского райотдела в подразделения милиции не поступало.

Мужчина, который получил телесные повреждения, был задержан за хулиганство, по данным милиции он был пьяным и нанес телесные повреждения милиционерам, которые его задерживали.

Сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (нанесение телесных повреждений работнику правоохранительных органов) УК Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Во Врадиевке после публикаций СМИ начали расследовать еще одно избиение

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