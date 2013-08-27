На одесском рынке «7 км» избили иностранца

Милиция задержала на промышленном рынке «7 км» 8 человек, нанесших телесные повреждения иностранцу.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

«Сегодня, 27 августа, на промтоварном рынке «7 км» сотрудники милиции задержали группу лиц в количестве восьми человек, которые в ходе выяснения отношений нанесли телесные повреждения (травма носа) реализатору рынка, гражданину иностранного государства», - сообщили в отделе.

Как предварительно установлено, инцидент начался со словесного конфликта между потерпевшим и женой одного из задержанных. Продавец, по словам женщины, ее оскорбил, а та, в свою очередь, позвала на помощь мужа с друзьями.

К участию в конфликте присоединились также и другие предприниматели, вызванные потерпевшим.

«В результате оперативного реагирования на сообщения по спецлинии «102» об обострении ситуации сотрудники милиции не допустили возникновения массового нарушения общественного порядка на рынке», - сообщили в отделе.

Сейчас сотрудники милиции осуществляют документирование всех обстоятельств происшествия.