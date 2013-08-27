Кабмин решился на заем в 750 миллионов долларов
18:02, 27 августа 2013Общество
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Украина привлечет 750 млн долл. на срок до двух лет.
Украина собирается взять в долг еще $ 750 млн / china.com.cn
Украина привлечет заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет в пределах, предусмотренных Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 21 августа 2013 года №592, опубликованном на сайте правительства.
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