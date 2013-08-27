В Украине почти 300 тысяч госслужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Вячеслав Толкованов.

При этом, по словам Толкованова, почти 100 тыс. – это должностные лица местного самоуправления.

"0,6% населения Украины - это госслужащие. Была проведена соответствующая оптимизация количества и структуры органов государственной власти, и 0,6% - это не очень большая цифра по сравнению с другими европейскими странами", - сказал он.

Он отметил, что новый Закон "О государственной службе" не регулирует количество госслужащих, а направлен на повышение их профессионального уровня.

"Мы говорим сегодня не об увеличении или уменьшении количества. Мы говорим о профессионализации тех, кто сегодня работает, о повышении уровня добропорядочности. Именно на это закон должен быть направлен и на более эффективное использование средств. Закон не предусматривает лимит (кадров на государственную службу). Сегодня в государстве есть одни приоритеты, завтра - другие, есть определенные потребности определенные органы реорганизовать или ликвидировать или наоборот - создать новые", - сказал Толкованов.

Председатель Нацгосслужбы отметил, что Закон "О государственной службе" должен вступить в силу вместе с Законом "О службе в органах местного самоуправления" с 1 января 2014 года.

"С целью комплексного воплощения в жизнь Закона "О государственной службе" была подготовлена новая редакция Закона "О службе в органах местного самоуправления". Предусматривается, что данные законы должны вступить в действие одновременно", - отметил он.

Кроме того, сказал Толкованов, с целью внедрения нового законодательства о государственной службе Нацгосслужбой вместе с другими госорганами разработана система подзаконных нормативно-правовых актов, которая включает в себя 7 постановлений Кабинета министров, 13 приказов Нацгосслужбы и пр.

В частности, нормативно-правовые акты регулируют такие вопросы, как мотивация прохождения государственной службы, предоставление госслужащим служебного жилья, компенсация расходов на проживание и других расходов в связи со временным переводом на другую должность в другую местность, возмещение расходов, связанных с отозванием из отпуска, модернизация системы профессиональной подготовки.