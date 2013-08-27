Госслужащим обещают повысить зарплату

Закон о государственной службе, который вступит в силу с 1 января 2014 года, предусматривает пересмотр заработной платы для госслужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Вячеслав Толкованов.

По его словам, новый закон устанавливает минимальный оклад госслужащего на уровне 2 минимальных зарплат, то есть 1 тыс. 147 грн умножить на два.

“Конечно, если мы хотим привлечь профессиональные кадры на государственную службу, то этого уровня зарплаты маловато”, - отметил он. Однако, по словам должностного лица, вопрос повышения заработных плат будет решаться комплексно. “Одновременно с повышением уровня заработной платы мы работаем над вопросом профессионализации государственной службы. Поэтому и введение закона с 1 января 2014 года будет проходить комплексно”, - сказал Толкованов.

На вопрос журналистов, гарантирует ли он, что будет пересматриваться уровень зарплаты госслужащих с 1 января, Толкованов сказал: “Я не министр финансов и не председатель Верховной Рады, я констатирую, что новый закон о государственной службе предусматривает существенное повышение заработных плат и введение новой системы должностных окладов на государственной службе. Конечно, что во время формирования нового госбюджета это должно быть определенным образом отображено. Но гарантировать что-то - это не очень корректно”.

Как сообщал УНИАН, новый Закон "О государственной службе" был принят Верховной Радой 17 ноября 2011 года.