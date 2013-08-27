На Луганщине в шахте погиб 20-летний горняк

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Луганской области, трагедия произошла сегодня в 4.50 на шахте «Краснолучская» ГП «Донбассантрацит» на глубине 360 м.

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Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратурой города Красный Луч ход расследования взят на контроль.