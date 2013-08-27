Эксперты: Из-за снижения экспортной пошлины в Украине вырастет спрос на скот

Как сообщили эксперты в комментарии ИА «AgroNews», это также поможет повысить закупочную цену на молоко в Украине. Поэтому возникнет еще одна предпосылка для наращивания поголовья скота.

По словам эксперта аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алины Жарко, решение Правительства снизить экспортную пошлину с 25% до 5% должно положительно повлиять на животноводство.

«Снижение экспортной пошлины позволит открыть новые каналы сбыта КРС. Однако наращивание поставок живых животных за границу будет происходить постепенно. Ведь нужно хорошо отработать логистические и сбытовые схемы, зарекомендовать себя качеством своего товара и добросовестным выполнением сроков и условий контракта», − подчеркнула Алина Жарко.

Эксперт также отметила, что увеличение экспорта будет способствовать росту спроса на скот внутри страны. А это со временем позволит выработать экономически обоснованные закупочные цены на живых животных.

В свою очередь, Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак утверждает, что это решение Правительства будет стимулировать отечественное скотоводство в целом.

«Это тот шаг, который в стратегическом плане необходимо было сделать для развития скотоводства. И снижение экспортной пошлины − перспективное решение. Ведь оно может заинтересовать отечественных сельхозпроизводителей и инвесторов заниматься этим направлением животноводства», − подчеркнул Андрей Новак.

Однако экономист отмечает, что в первую очередь нужно начинать с поддержки внутреннего производства. Поскольку это первый экономический цикл. А уже потом переходить ко второму экономическому циклу − продаже на внутреннем и внешнем рынках.

С ним соглашается и эксперт аграрного бизнеса Андрей Китаев. Он добавляет, что в направлении поддержки внутреннего производства государство предпринимает необходимые шаги. Например, уже второй год выплачивается дотация за содержание и выращивание молодняка КРС.

«Мы видим, что благодаря действиям Правительства в Украине постепенно возрождается скотоводство. Так, за полгода поголовье КРС во всех категориях хозяйств выросло на 3,3%. И снижение экспортной пошлины станет еще одним дополнительным стимулом для закрепления наращивания поголовья КРС», − подытожил Андрей Китаев.