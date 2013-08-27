В Донецке вышли на след убийцы 28-летнего милиционера

В ходе досудебного расследования гибели милиционера, которое проводит прокуратура города Донецка, установлено лицо, подозреваемое в совершении этого преступления.

По теме: В Донецке убили милиционера, работавшего в аэропорту

В настоящее время правоохранительными органами принимается ряд мер для задержания установленного лица. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 26 августа в Киевском районе города был найден без признаков жизни 28-летний старший сержант милиции. По личному указанию прокурора области Олега Сюсяйло, расследование этого происшествия было поручено следователям прокуратуры города Донецка.