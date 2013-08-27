В Донецке вышли на след убийцы 28-летнего милиционера
11:51, 27 августа 2013Общество
4445
Установлена личность, которая совершила нападение на работника милиции в Донецке, сообщили в прокуратуре Донецкой области.
Место убийства / Фото: Сегодня
В ходе досудебного расследования гибели милиционера, которое проводит прокуратура города Донецка, установлено лицо, подозреваемое в совершении этого преступления.
По теме: В Донецке убили милиционера, работавшего в аэропорту
В настоящее время правоохранительными органами принимается ряд мер для задержания установленного лица. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНИАН, 26 августа в Киевском районе города был найден без признаков жизни 28-летний старший сержант милиции. По личному указанию прокурора области Олега Сюсяйло, расследование этого происшествия было поручено следователям прокуратуры города Донецка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter