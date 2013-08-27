В Одессе закрыли одну из самых старых газет Украины

Об этом УНИАН сообщили сотрудники редакции.

По их словам, это связано, прежде всего, с финансовыми трудностями.

«Нам сказали, что на выпуск газеты нет денег. Не говоря уже о выплатах заработной платы, которая давно стала мизерной», - рассказали сотрудники.

Они утверждают, что редакцию уничтожали планомерно, на протяжении последних нескольких лет, за ее оппозиционные (к нынешней местной власти) настроения.

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В частности, «Юг» в 2011 году был вынужден обратиться в Хозяйственный суд Одесской области с требованием - обязать коммунальное предприятие Одесского областного совета «Издательство «Черноморье» не препятствовать в пользовании редакционными помещениями.

«Редакция также просила обязать «Черноморье» исполнять решение названного суда, вступившее в силу 23 марта 2008 года, о том, что помещения, которые занимает газета, ей и принадлежат. Еще с тех пор, когда во времена СССР мы были печатным органом обкома и горкома Коммунистической партии Украины. Издательский корпус в середине 1970-х построен на средства партийной кассы», - рассказали сотрудники.

По их словам, последние несколько лет в помещениях редакции нарочито отключали отопление в осенне-зимний период – люди работали в верхней одежде. Кроме того, как утверждают журналисты, реализация газеты через киоски стала практически невозможной – тираж газеты там «прятали под прилавок по указке свыше».

Как пояснили в редакции, газеты выживала до конца июля 2013 года. В номере от 27 июля появилось сообщение о том, что редакция уходит с 1 августа на двухнедельные каникулы. Однако выход так и не возобновился, а в середине августа редактор газеты заявила сотрудникам, что денег нет и все должны уволиться.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года редакторы одесских СМИ Сергей Братчук (телеканал «Новая Одесса»), Иван Мельник (газета «Чорноморські новини»), Игорь Столяров (интернет-газета «Взгляд из Одессы») и Ольга Кологрева (газета «Юг») заявили о фактах ущемления свободы слова в регионе. Об этом говорилось в совместном заявлении редакторов. Документ был распространен среди иностранных дипломатов, столичных журналистов и других участников праздничного собрания в Одессе, посвященного годовщине независимости Республики Эстония.

В заявлении, в частности, указывалось, что «уничтожается различными способами независимая облгазета «Юг».

Справка УНИАН. Газета «Юг» основана в январе 1938 года (ранее – «Большевистское знамя», затем «Знамя коммунизма», «Юг» - с начала 1990-х).