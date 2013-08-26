На сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

"Днем 26 августа в большинстве западных, центральных областей и в Одесской области местами грозы, в Карпатах и ​​на Закарпатье сильные дожди", - говорится в сообщении синоптиков.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине ожидается ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​+18-23°, в южной, восточной части и в Днепропетровской области днем +24-29°, в Крыму до +33°.

В Киеве и области в понедельник - без осадков, лишь на юге области днем дожди, местами грозы. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области днем +18-23°, в Киеве - около +20°.