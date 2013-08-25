В Севастополе милиция разоблачила порносайт

Как передает кореспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы городской милиции, каждый день данный интернет - ресурс посещали около 300 пользователей. Услугами порносайта пользовались несколько десятков тысяч зарегистрированных ценителей «клубнички». Большая половина из них - в Севастополе.

Оперативникам удалось установить местонахождение хостинга и сервера. Сейчас они изъяты и направлены на экспертное исследование. По снятой с компьютера информации сотрудники милиции установили человека, который создал и администрировал указанный ресурс, им оказался 38-летний житель Севастополя, для которого обеспечение функционирования данного сайта являлось хобби и дополнительным заработком.

По теме: Клиенток солярия в Одессе снимали скрытой камерой для порносайтов

По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 301 (распространение видеопродукции порнографического содержания) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет. Деятельность сайта прекращена.