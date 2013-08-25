В Николаеве на синагоге нарисовали свастики

Неизвестные нанесли надписи в виде свастики на здание синагоги, расположенной по ул. Карла Либкнехта в Центральном районе г. Николаева.

Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью Николаевского горуправления милиции, свастику нанесли в ночь с 24 на 25 августа.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Центрального райотдела милиции.

Данный факт был внесен в единый реестр досудебных расследований по ст. 296 УК Украины «Хулиганство».

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией по данному факту, сообщить по адресу ул. Декабристов, 8 Центральный райотдел милиции, тел. 49-87-00, 49-87-01 или 102.