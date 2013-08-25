Азаров верит в перспективы угольной отрасли Украины

Об этом говорится в его поздравлении работникам угольной промышленности по случаю профессионального праздника – Дня шахтера, размещенном на Правительственном портале.

Как отметил Азаров, «в Украине сложились хорошие традиции чествования людей труда, особенно тех, кто работает в сложных условиях, проявляя мужество, упорство, силу духа и героизм. Именно шахтеры осуществляют важный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса нашей страны, обеспечивая его надлежащее функционирование».

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Он отметил, что «правительство Украины поддерживает планы реформирования отрасли, усовершенствования технологий производства, обеспечения качественных условий труда шахтеров с целью развития угольной промышленности для реализации Энергетической стратегии Украины и достижения энергетической независимости».

По словам Азарова, в правительстве стремятся «сохранить рабочие места, обеспечить современное техническое оснащение и безопасность труда, поскольку убеждены, что угольная отрасль Украины и в дальнейшем будет одной из наиболее развитых в мире, а ее работники приумножат шахтерскую славу нашей страны».