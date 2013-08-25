Сегодня в Украине отмечают День шахтера

Президент Украины Виктор Янукович уже поздравил работников угольной промышленности.

Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении говорится: «Самоотверженность и поддержка, ответственность и мужество являются основой славных шахтерских традиций и образцом для подражания. Мы гордимся людьми, которые ежедневно поднимают на-гора тонны черного золота, заботясь об умножении экономического потенциала страны и благосостоянии наших граждан».

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По убеждению Януковича, «внедряя новейшие технологии и используя передовой опыт ведущих угледобывающих стран, мы обеспечим развитие этой важной для национальной экономики отрасли и достойную социальную защиту шахтеров».

Он пожелал горнякам «крепкого здоровья, достатка и согласия в семьях и новых достижений во имя Украины».

Справка. День шахтера отмечается еще с советских времен, причем первое празднование связывают с установлением стахановских рекордов в середине 30-х годов.

Примечательно, что для многих городов Донбасса это один из самых больших праздников в году. В частности, День города в Донецке совпадает с Днем шахтера, который традиционно отмечают в последнее воскресенье августа.