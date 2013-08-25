В Луцке празднуют День города и его 928-ю годовщину

В храмах по случаю 928-й годовщины Луцка прошли праздничные богослужения.

Как передает корреспондент УНИАН, на главной площади города - Театральной площади - проходит торжественная академия с участием представителей власти, общественности, известных жителей города и гостей города.

На пешеходной улице Леси Украинский развернули художественную улицу, где представлены произведения декоративно-прикладного искусства. Мастера народного творчества предоставляют всем желающим мастер-классы.

Праздничные мероприятия пройдут также в Центральном парке культуры и отдыха имени Леси Украинский и в Луцком замке.

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В частности, в замке состоятся фестиваль колокольного искусства, молодежный фестиваль «Луцк европейский» и Urban Fest, а также праздник цветов «Луцк цветущий», концерт «Песенная фиеста: Ровно-Луцк» и другие.

Также пройдет марафон уличной поэзии, в рамках которого в маршрутных такси и в Книжном пассаже будут читать стихи.

Во второй половине дня гостей праздника будут развлекать группы «Мандри», «Мед Хедс», «Флайза» и «Красота».

Завершится праздник фейерверком после приветственного слова мэра в 22.00.