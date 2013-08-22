В центре Днепропетровска сгорели три иномарки

В центре Днепропетровска на ул. Ворошилова, 4, сегодня, 22 августа, после 2-х часов ночи произошло загорание 3-х автомобилей иностранного производства, которые находились на временной стоянке.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, пожарно-спасательные автомобили, а также 11 человек пожарных прибыли на место ЧП через 8 минут после сообщения на номер 101. Около 3-х часов пожар был ликвидирован. В результате пожара сильно поврежден джип «Toyota Highlander». Кроссовер «Mazda – СХ-7» и автомобиль «Kia Cerato» повреждены частично. У одной из иномарок разбито стекло дверей.

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Причины возникновения чрезвычайного происшествия выясняются сотрудниками Жовтневого райотдела милиции Днепропетровска. По предварительной версии, причиной пожара является поджог.