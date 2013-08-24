В Кировограде перевернулся микроавтобус с 13 пассажирами

Как сообщили УНИАН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, на момент ДТП в микроавтобусе находилось 13 пассажиров.

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Погибших нет. Количество травмированных и обстоятельства ДТП уточняются.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ с автомобилем Volkswagen Transporter пострадали пять человек.