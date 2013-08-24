Нацбанк продает золотые монеты

Согласно сообщению на официальном сайте, за указанный период Нацбанк реализовал 5,33 тыс. штук золотых монет на 32,18 млн грн и 14,21 тыс. штук серебряных монет на 3,7 млн грн. По данным Нацбанка, за семь месяцев 2013 года было реализовано на 10,1% больше инвестмонет, чем за весь прошлый год.

Также сообщается, что наибольшей популярностью инвестмонеты пользуются в Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"Привлекательность инвестиционных монет заключается в максимальном приближении цены монеты к стоимости драгоценного металла в монете, а также в их высокой ликвидности, поскольку действует механизм обратного выкупа инвестиционных монет", - цитирует пресс-служба начальника Управления нумизматической продукции и маркетинга Национального банка Украины Тамару Лошманову.

Также отмечается, что с целью более активной продажи монет Нацбанк в 2013 году передает их на реализацию банкам без предоплаты при условии получения комиссионного вознаграждения за реализованные монеты. На этих условиях заключен договор с «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком», банком «Форум», «ВиЭйБи Банком», «Имексбанком».

Справка УНИАН. Национальный банк Украины начал выпуск золотых инвестиционных монет 999,9-й пробы в декабре 2011 года.

В 2012 году Национальный банк реализовал 17,74 тыс. шт. инвестиционных монет на 52,58 млн грн, в том числе 6,70 тыс. штук золотых монет на 48,87 млн грн и 11,04 тыс. штук серебряных монет на 3,71 млн грн.

В первом полугодии 2013 Нацбанк реализовал около 16 тыс. инвестмонет на 31,2 млн грн, в том числе 4,5 тыс. штук золотых монет на 28,02 млн грн и 11,38 тыс. штук серебряных на 3,13 млн грн.

В 2013 году Нацбанк планирует отчеканить 34 тыс. монет, и в течение года эти объемы могут быть увеличены.