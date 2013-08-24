Нацбанк продает золотые монеты
Национальный банк Украины в январе-июле 2013 года реализовал 19,54 тыс. инвестиционных монет на общую сумму 35,88 млн грн
Согласно сообщению на официальном сайте, за указанный период Нацбанк реализовал 5,33 тыс. штук золотых монет на 32,18 млн грн и 14,21 тыс. штук серебряных монет на 3,7 млн грн. По данным Нацбанка, за семь месяцев 2013 года было реализовано на 10,1% больше инвестмонет, чем за весь прошлый год.
Также сообщается, что наибольшей популярностью инвестмонеты пользуются в Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Донецкой областях.
"Привлекательность инвестиционных монет заключается в максимальном приближении цены монеты к стоимости драгоценного металла в монете, а также в их высокой ликвидности, поскольку действует механизм обратного выкупа инвестиционных монет", - цитирует пресс-служба начальника Управления нумизматической продукции и маркетинга Национального банка Украины Тамару Лошманову.
Также отмечается, что с целью более активной продажи монет Нацбанк в 2013 году передает их на реализацию банкам без предоплаты при условии получения комиссионного вознаграждения за реализованные монеты. На этих условиях заключен договор с «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком», банком «Форум», «ВиЭйБи Банком», «Имексбанком».
Справка УНИАН. Национальный банк Украины начал выпуск золотых инвестиционных монет 999,9-й пробы в декабре 2011 года.
В 2012 году Национальный банк реализовал 17,74 тыс. шт. инвестиционных монет на 52,58 млн грн, в том числе 6,70 тыс. штук золотых монет на 48,87 млн грн и 11,04 тыс. штук серебряных монет на 3,71 млн грн.
В первом полугодии 2013 Нацбанк реализовал около 16 тыс. инвестмонет на 31,2 млн грн, в том числе 4,5 тыс. штук золотых монет на 28,02 млн грн и 11,38 тыс. штук серебряных на 3,13 млн грн.
В 2013 году Нацбанк планирует отчеканить 34 тыс. монет, и в течение года эти объемы могут быть увеличены.