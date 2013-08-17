Мужчина организовал наркоплантацию в огороде между подсолнухов

В одном из сел Гуляйпольского района Запорожской области, на территории частного домовладения обнаружена наркоплантация с более чем 2,4 тысячи кустов конопли.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, 54-летний хозяин скрыл посевы конопли в насаженных вокруг подсолнухах.

Все растения тщательным образом обрабатывались, а земельный участок был оснащен капельным орошением.

Во время обыска на чердаке дома милиционеры нашли и изъяли около 3 кг высушенного наркотического средства того же вида. Также правоохранители выявили комнату с необходимым оборудованием, которая использовалась для выращивания рассады.

Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр при ГУ МВД.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.