Американские дипломаты спели "Червону руту" (видео)
18:09, 23 августа 2013Общество
3113
Посольство США поздравило Украину с Днем Независимости.
На официальном канале посольства США на видеохостинге youtube было опубликовано поздравление Украины с Днем Независимости.
Запись состоит из двух частей - речи посла США Джеффри Пайетта на украинском языке и песни "Червона Рута" в исполнении сотрудников посольства.
"Посольство США в Украине желает украинцам счастливой двадцать второй годовщины Дня Независимости. Сотрудники посольства решили спеть одну из своих любимых украинских песен " Червона Рута", чтобы выразить свое уважение к украинской культуре и отметить этот праздник", - говорится в комментарии к видео.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter