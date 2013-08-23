Американские дипломаты спели "Червону руту" (видео)

На официальном канале посольства США на видеохостинге youtube было опубликовано поздравление Украины с Днем Независимости.

Запись состоит из двух частей - речи посла США Джеффри Пайетта на украинском языке и песни "Червона Рута" в исполнении сотрудников посольства.

"Посольство США в Украине желает украинцам счастливой двадцать второй годовщины Дня Независимости. Сотрудники посольства решили спеть одну из своих любимых украинских песен " Червона Рута", чтобы выразить свое уважение к украинской культуре и отметить этот праздник", - говорится в комментарии к видео.