Панина сняли со спектакля в Крыму - ему предстоит разговор с меджлисом

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев осудил высказывания российского актера Алексея Панина, сделанные им на полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба Совмина.

«Заявление Панина оскорбительно и по сути, и по содержанию. Если кто-то забыл, то следует напомнить, что Крым - это неотъемлемая часть Украины, где действует украинское законодательство, которое распространяется на всех без исключения, в том числе и на гостей полуострова, - подчеркнул Могилев. - Публичный статус Панина должен многократно увеличивать его личную ответственность за высказывания и поведение. В том числе за имидж России, которую он представляет и к которой так тепло и радушно относятся жители нашего полуострова».

Глава Совмина также сообщил, что сегодня разговаривал с мэром Евпатории и рекомендовал ему отменить спектакль данного артиста.

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В свою очередь, сайт «Крым.Комментарии» сообщает, что спектакль «За двумя зайцами», в котором одну из ролей должен был сыграть Алексей Панин, в Евпатории пройдет без участия скандального актера.

Об этом изданию сообщила директор Евпаторийского городского театра им.Пушкина Людмила Юдицкая.

«Спектакль состоится, но без Панина. Его пока сняли. Его роль сыграет другой, кто конкретно – не скажу, у них большой состав актеров», - сказала она.

Директор также подтвердила, что сегодня утром в театр наведалась делегация меджлиса.

«Сегодня вечером состоится встреча Панина с меджлисом, он согласился прийти… Все прошло без скандалов, у нас все четко, гладко и прекрасно… Все настроены на то, чтобы скандал был исчерпан», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Крыму милиция открыла уголовное производство по статье 125 УК Украины – «умышленное легкое телесное повреждение» после аварии с участием российского актера Алексея Панина, которая вызвала резонанс в прессе из-за высказываний артиста о втором участнике ДТП - крымском татарине. Позже актер принес извинения за свои слова, отметив, что журналисты исказили их суть. Меджлис не устроили эти извинения. Татары требуют суда для артиста и выдворения его из Крыма.