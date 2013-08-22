Прокуратура расследует самоубийство в СИЗО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура области 22 августа начала производство по факту доведения до самоубийства - ч. 2 ст. 120 УК Украины.

В пресс-службе сказали, что 21 августа в Одесском следственном изоляторе человек покончил жизнь самоубийством.

«В тот же день прокуратурой Малиновского района начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Проводятся первоочередные следственные действия, досудебное расследование продолжается. Кроме того, в связи с выявленными нарушениями законодательства начальнику УГПтС Украины в Одесской области внесено представление с требованием их устранения», - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 21 августа в Одесском СИЗО обнаружили повешенного подследственного. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 41-летний мужчина находился в СИЗО несколько лет.

«Пенитенциарная служба настаивает на том, что подследственный покончил с собой из-за разногласий со своей подругой, которая якобы ему позвонила, чтобы сообщить о разрыве отношений. Сейчас не могу сказать, был ли у покойного мобильный телефон, была ли подруга», - сказал источник.