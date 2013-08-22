В Одесском СИЗО обнаружили повешенным подследственного
00:25, 22 августа 2013Общество
823
В Одесском следственном изоляторе сегодня, 21 августа, обнаружили повешенным подследственного.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
По его данным, 41-летний мужчина находился в СИЗО несколько лет.
«Сейчас проводятся следственные мероприятия. Отрабатываются различные версии ЧП. Пенитенциарная служба настаивает на том, что подследственный покончил с собой из-за разногласий со своей подругой, которая якобы ему позвонила, чтобы сообщить о разрыве отношений. Сейчас не могу сказать, был ли у покойного мобильный телефон, была ли подруга», - сказал источник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter