В Одесском СИЗО обнаружили повешенным подследственного

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По его данным, 41-летний мужчина находился в СИЗО несколько лет.

«Сейчас проводятся следственные мероприятия. Отрабатываются различные версии ЧП. Пенитенциарная служба настаивает на том, что подследственный покончил с собой из-за разногласий со своей подругой, которая якобы ему позвонила, чтобы сообщить о разрыве отношений. Сейчас не могу сказать, был ли у покойного мобильный телефон, была ли подруга», - сказал источник.