В Севастополе открыли памятник милиционерам

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен в сквере Василия Бузина неподалеку основного здания городской милиции по решению коллегии и совета ветеранов УМВД Украины в г. Севастополе. На гранитном постаменте, высотой более 2 метров, выбиты 19 имен тех, кто отдал свою жизнь во время несения службы, а также надпись: "Ваш подвиг во имя жизни сделал Вас бессмертными".

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Церемония открытия состоялась сегодня, 22 августа, в рамках Всеукраинской акции «Зажги свечу памяти» — каждая свеча — чья-то жизнь, посвященной памяти правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Под залпы торжественного салюта памятник открыли начальник УМВД Украины в г. Севастополе Валерий Радченко, председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба и председатель совета ветеранов ОВД Александр Казаков.

Мероприятие собрало десятки людей, в том числе родных погибших. Участники реквиема держали в руках зажженные свечи памяти.

«За годы независимости только в Севастополе в борьбе за права и свободу граждан погибли 19 сотрудников милиции. К сожалению, ежегодно по всей Украине списки милиционеров, которые положили свою жизнь на алтарь справедливости и закона, пополняются все новыми и новыми фамилиями», - отметил Радченко.

Настоятель часовни Великого князя Александра Невского иерей Алексей Петренко отслужил панихиду по погибшим милиционерам.