Эксперт объяснил, почему украинцы ностальгируют по СССР

Об этом заявил заместитель директора Института социологии НАНУ Евгений Головаха.

«Сейчас эти факторы не существенно влияют, так как уровень жизни - невысокий, а геополитической определенности еще до сих пор нет. Если они будут больше влиять, то темпы отказа от ностальгических настроений среди украинцев будут существеннее», - отметил социолог в комментарии Тиждень.ua.

Высокий уровень ностальгии украинцев по Советскому Союзу Головаха объясняет «трансляцией своих ценностей старшим поколением» и отсутствием в то время «многих недостатков, которые очень раздражают сегодня украинцев».

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«Это большое социальное расслоение, неограниченная наглость так называемой элиты. Ностальгируют и по прожиточному минимуму, бесплатным образованием и еще многими факторами, которые существенно облегчали быт и жизнь людей. Впрочем, многие из недостатков именно этой системы, от которых мы должны были избавиться, остались. А потому население руководствуется тем, что, мол, потеряли все хорошее, да еще и своего плохого получили», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, согласно данным опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы им. И.Кучерива", 40% населения Украины считают, что было бы лучше, если бы все осталось так, как было в СССР до 1985 года.