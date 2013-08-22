Адрес сайта Кабмина уже можно набирать кириллицей

С сегодняшнего дня в Украине началась регистрация адресов органов государственной власти на украинском языке в кириллическом домене верхнего уровня «.укр». Об этом пишет Радио Свобода.

С 22 августа началась так называемая приоритетная регистрация, сообщил председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко. В течение первого месяца в домене будут регистрироваться органы государственной власти, затем - органы местного самоуправления, географические названия, владельцы торговых марок, других объектов интеллектуальной собственности и отдельные категории заявителей. После этого регистрация в национальном домене станет открытой для всех желающих, а в перспективе украинцы также получат возможность пользоваться кириллическими адресами электронной почты.

«Отныне, чтобы зайти на правительственный портал, не нужно знать точное написание адреса латинскими буквами. Достаточно в адресной строке набрать по-украински «Кабмін.укр» или «КабінетМіністрів.укр», и вы гарантированно попадете именно туда, куда нужно», - сообщил Азаров.