Как в Украине избежать уголовной ответственности: несколько примеров для экс-ректора Мельника

В Украине можно насчитать не один десяток уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников, прокуроров, судей, представителей органов местной власти и их детей. А диапазон преступлений — от взятки в несколько тысяч гривен до умышленного убийства. Впрочем, кто-то из преступников откупается еще в период следствия, кто-то симулирует «смертельную» болезнь в ходе судебных разбирательств, тем самым снижая порог «отсидки» до минимума, а кто-то даже сознается в содеянном, получает срок и... через несколько лет выходит на свободу – как ни в чем не бывало. К сожалению, большинство из таких дел остаются «на слуху» у общества не так уж и долго. Именно поэтому многим преступникам удается так или иначе уменьшить степень наказания за свою вину или уйти от ответственности вовсе.

Операция как прививка от ареста

Одним из самых ярких фигурантов уголовных дел, пожалуй, можно назвать экс-министра транспорта Николая Рудьковского. В 2007 году против него было возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением). Прокуратура Киева, в частности, установила, что, будучи министром транспорта и связи, Рудьковский заставил подчиненное Минтрансу госпредприятие СМАП финансировать перелет чартерным рейсом в Париж стоимостью 392,9 тыс. грн. Кроме того, экс-министра обвинили в растрате 122,2 тыс. грн средств налогоплательщиков на оплату визита в Японию. Правоохранители заподозрили, что визиты Рудьковского за границу носили не служебный, а частный характер, за что наказать экс-министра планировалось двенадцатью годами тюремного заключения.

Сам Рудьковский, что естественно для чиновников в такой ситуации, тут же «загремел» в больницу, где ему сделали операцию на позвоночнике. Впрочем, учитывая, что экс-министр игнорировал приглашения следователей и не являлся на допросы, а также нарушил подписку о невыезде из Чернигова, сотрудники СБУ задержали его прямо на больничной койке.

Далее Печерский районный суд Киева, а точнее, судья Сергей Вовк (тот самый, который позже посадил экс-министра МВД Юрия Луценко и дал разрешение на задержание экс-ректора Петра Мельника после его побега), удовлетворил представление прокуратуры столицы, просившей изменить меру пресечения Рудьковскому с подписки о невыезде на арест. Свое решение суд также мотивировал тем, что экс-министр, находясь на воле, может скрываться и препятствовать следствию.

Впрочем, за решеткой Николай Рудьковский провел всего 9 дней (с 11 по 19 февраля 2008 года), после чего все же был отпущен под подписку решением Апелляционного суда. А через семь месяцев Печерский райсуд принял решение направить дело на дополнительное расследование по причине «нарушений требований УПК» во время следствия. Мол, следствие не выяснило и не указало, в чем именно состояли «личные интересы» Рудьковского при организации зарубежных поездок.

Еще через два года, в мае 2010-го, суд закрыл уголовное дело против экс-министра транспорта и снял с него все ограничения: и подписку о невыезде, и запрет выезжать за границу.

Инфаркт для тайм-аута

Не менее интересные события в 2007 году разворачивались и вокруг экс-министра МВД Василия Цушко, которого волею случая «занесло» на штурм здания Генеральной прокуратуры с помощью бойцов отряда спецназначения «Беркут». Случилось это после увольнения Святослава Пискуна с должности генпрокурора президентом Виктором Ющенко. Впрочем, Пискун восстановил свой статус status quo через суд и действия «Беркута», взломавшего входную дверь в здание Генпрокуратуры и дверь в приемную генпрокурора, были признаны незаконными.

Уже на следующий день после штурма в отношении Цушко было возбуждено два уголовных дела: за превышение служебных полномочий и действий с целью захвата государственной власти. Впрочем, сразу после этого — удивительное дело – экс-министр попадает в больницу с инфарктом, но лечиться предпочитает в Германии. 31 мая 2007 года его оперируют в Ганновере, в начале июля он возвращается в Украину, а через две недели все уголовные дела против него закрываются Печерским районным судом столицы. Свое решение суд аргументировал тем, что при вынесении постановлений о возбуждении дел против Василия Цушко, не была проведена соответствующая доследственная проверка. Впрочем, ГПУ проводило эту проверку до 2010 года. И только тогда следователи заявили, что уголовные дела против экс-министра закрыты за отсутствием в его действиях состава преступления.

Выпил, побил – на волю

Впрочем, растрата бюджетных денег и превышение служебных полномочий не идут ни в какое сравнение с рукоприкладством или убийством. Однако и в этом случае украинские властьимущие умудряются избежать наказания. Или максимально смягчить его.

Одним из примеров «благополучного» исхода дела, в частности, может послужить история сына народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика, депутата Луганского городского совета Романа Ландика, избившего девушку в одном из ресторанов Луганска 4 июля 2011 года.

Модель Мария Коршунова, которая после инцидента была госпитализирована с сотрясением мозга, оказалась барышней не робкого десятка и заявила на обидчика в правоохранительные органы. 7 июля 2011 года прокуратура Луганской области возбудила в отношении Романа Ландика уголовное дело по ч. 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Однако до этого времени экс-депутат горсовета «испарился» из Украины. Пришлось объявлять его в международный розыск. 10 июля 2011 года Романа Ландика задержали на территории Российской Федерации, а в конце сентября — экстрадировали в Украину.

Несмотря на эти неприятности, экс-депутат Луганского горсовета и его влиятельный папа не отчаялись и попытались договориться с потерпевшей. В конце октября 2011 года стало известно, что Ландик и Коршунова подписали мировое соглашение. А в декабре разгорелся новый скандал. Модель утверждала, что в качестве компенсации получила от ответчика 5 тысяч долларов. В то же время отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тысяч гривен.

В результате, договориться сторонам не удалось. И 19 января 2012 года Ленинский районный суд Луганска приговорил Романа Ландика к трем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года и изменил меру пресечения осужденному с удержания под стражей на подписку о невыезде и освободил его в зале суда. В июле того же года Апелляционный суд Луганской области оставил приговор экс-депутату горсовета в силе.

Но на этом дело не закончилось. Во-первых, Роман Ландик подал в Высший специализированный суд кассацию на свой приговор. Во-вторых, по его заявлению Ленинское райуправление МВД в Луганске открыло производство по факту причинения Ландику телесных повреждений самой Марией Коршуновой.

На сегодняшний день эта эпопея продолжается. Высший спецсуд до сих пор не рассмотрел жалобу на приговор Роману Ландику. Заседания постоянно переносятся то из-за плохого состояния здоровья экс-депутата, то из-за болезни его адвоката. В то же время, пока не поставлена точка в кассации, следователь Луганского РОВД не выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против Марии Коршуновой. Правда, в отношении последней следственных действий никто не ведет. А приговор Ландика уже давно вступил в силу и время отсрочки для «отсидки» истекает.

«Я убил трех женщин, и мне за это ничего не будет»

К слову, тот день, когда Роман Ландик все же окажется в колонии, может и не наступить. Пример тому — дело экс-следователя прокуратуры и прокурорского сына Дмитрия Рудя. Этот «персонаж» 20 декабря 2010 года в Днепропетровске сбил на пешеходном переходе троих женщин и сбежал. Двое потерпевших умерли на месте, третья скончалась в больнице.

Задержать преступника помогли свидетели происшествия, которые разглядели и запомнили номера авто убийцы. Сам экс-прокурор долго отрицал свою вину, ссылаясь на то, что машину угнали. И для того, чтобы Дмитрий Рудь не избежал наказания, потребовались немалые усилия общественности: каждую неделю жители города начали проводить массовые митинги под прокуратурой, печатать и распространять листовки с фотографиями Рудя, подписанными: «Я убил трех женщин, и мне за это ничего не будет».

Собственно, в отношении экс-прокурора было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), предусматривающее лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Резонанс, который вызвало это дело в Днепропетровске, заставил рассматривать его в Запорожье. В июне 2011 года Хортицкий районный суд приговорил Дмитрия Рудя к пяти годам лишения свободы и трем годам запрета на управление транспортными средствами, но освободил из-под стражи под залог в размере 17 тысяч гривен на период судебного следствия. К слову, Рудь часто не являлся на судебные заседания, ссылаясь на состояние здоровья.

Но, учитывая многочисленные протесты представителей общественности, прокуратура Запорожской области обратилась в Апелляционный суд по поводу ужесточения наказания подсудимому до 7 лет лишения свободы. Впрочем, Апелляция добавила к приговору Рудя лишь один год к уже имеющимся пяти, которые дал суд первой инстанции. А обвиняемый оставался на свободе вплоть до рассмотрения его дела Высшим специализированным судом 27 сентября 2012 года.

Примечательно, что родственники погибших дружно отказались и от моральных, и от материальных претензий к убийце. Более того, никто из них не требовал от суда максимального срока заключения для Дмитрия Рудя. Таким образом, три укороченных жизни обошлись «мажору» в шесть лет. И нет никаких гарантий, что в ближайшее время ему по каким-либо причинам не уменьшат срок или он не будет амнистирован.

Сезон охоты. На людей

Говорить о таком возможном развитии событий позволяет дело экс-парламентария Виктора Лозинского, который в «своих» угодьях — Голованевском лесничестве – убил человека, устроив на местного жителя настоящую охоту. 1 июля 2009 года Генеральная прокуратура возбудила против него уголовное дело по ч. 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего), предусматривающее наказание от 7 до 10 лет лишения свободы, а также еще два уголовных дела по признакам преступления по статье 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека — до трех лет лишения свободы) и статье 189 (вымогательство — до пяти лет лишения свободы).

В то, что депутата посадят, верилось с трудом. Особенно, когда после лишения депутатского мандата и, естественно, неприкосновенности, Лозинский исчез.

7 июля 2009 года Печерский районный суд Киева дал разрешение на его задержание, а 30 июля экс-парламентарий был объявлен в международный розыск. «Пропажа» обнаружилась в Израиле и 7 августа 2009 года украинские правоохранители потребовали экстрадиции Лозинского. Впрочем, в Генеральную прокуратуру экс-депутат явился сам. Правда, только 1 марта 2010 года. И только после того, как другой фигурант этого уголовного дела (егерь Василий Перепелица) признался, что это он, а не Лозинский, стрелял в потерпевшего. Грубо говоря, у экс-депутата появился шанс избежать наказания, но после задержания, уже в ходе следствия, слова егеря не подтвердились.

В апреле следующего года решением Днепровского районного суда Киева Виктор Лозинский был осужден на 15 лет заключения за умышленное убийство. Казалось бы, на этом можно было бы поставить точку, но еще через год, в апреле 2012 года, Апелляционный суд Киева смягчил экс-парламентарию приговор, сократив срок отсидки на один год. А в начале 2013 года Высший специализированный суд уменьшил Лозинскому срок еще на 4 года, сократив, таким образом, время, которое экс-депутат проведет за решеткой, до 10 лет. Более того, теперь преступник будет отбывать наказание не за умышленное убийство, а за причинение тяжких телесных повреждений, которые привели к гибели потерпевшего. К тому же, юристы не исключают, что, поскольку Лозинский отбывает наказание по более «мягкой» статье, он может рассчитывать на все виды досрочного освобождения, вплоть до амнистии. А пока адвокат осужденного готовится подавать иск в Европейский суд по правам человека, дабы вовсе обжаловать приговор.

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Впрочем, это далеко не полный список высокопоставленных правонарушителей, которые сумели легко отделаться. Так, сына депутата Одесского облсовета Дмитрия Кравца, который в 2009 году сбил насмерть парня и оставил инвалидом 27-летнюю девушку, - амнистировали. Такая же участь постигла и сына экс-депутата Симферопольского горсовета Виталия Файнгольда, под колесами которого в 2008 году погибла байкерша Анна Мишуткина. Экс-депутату Софиевского райсовета Днепропетровской области Александру Тарану, расстрелявшему 25-летнего мужчину на глазах у его молодой жены и маленького сына, и вообще повезло. За это преступление убийца получил два года условно...

Так что, думается, давший путевку в жизнь многим налоговикам Петр Мельник с какой-то смехотворной взяткой – и вовсе мог не заморачиваться. Видимо, электронный браслет сдавливал руку слишком сильно…

Татьяна Урбанская