К месту гибели советской подводной лодки направляется экспедиция

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По его словам, ожидается, что опытное судно «Селигер» с оборудованием и специалистами на борту и гидрографическое судно ГС-86 прибудут в район мыса Тарханкут. Суда обследуют район, где лежит погибшая лодка с целью определения ее точных координат и положения на грунте.

По информации пресс-офицера, в управлении поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) ЧФ РФ отмечают, что, учитывая нахождение затонувшей субмарины на глубине более 50 метров, вероятность взрывоопасных предметов на самой лодке и возле нее, операция по дообследованию и возможному подъёму потребует привлечения значительных сил, как со стороны ЧФ, так и со стороны ВМС ВС Украины.

Он добавил, что для обеспечения работ ВМФ России привлекает новейшее опытное судно «Селигер», предназначенное для проведения испытаний техники, глубоководных исследований и поисково-спасательных работ.

В район нахождения затонувшей лодки также могут быть направлены килекторное судно «КИЛ-25», которое выполнит разметку полигона, установит бочки и бетонные массивы под них, спасательное судно (СС) Черноморского флота «Эпрон», водолазное судно «ВМ-154» и порядка 20 водолазов.

По утверждению Воскресенского, ЧФ РФ имеет опыт работы на объектах, аналогичных «Щ-216». В частности, СС «Эпрон» принимал участие в обследовании затонувших подводных лодок «Щ-204» и «Щ-211» в 1983 и 2003 годах соответственно.

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Как сообщал УНИАН, в начале июля Президент Украины Виктор Янукович поручил Премьер-министру Николаю Азарову и главе Администрации Президента Сергею Левочкину проработать вопрос возможности подъема советской подводной лодки «Щ-216» серии Х-бис, которая была обнаружена сотрудниками Крымского республиканского учреждения «Черноморский центр подводных исследований» в июле этого года у мыса Тарханкут.

Согласно документу, Правительство должно обеспечить транспортировку субмарины, ее исследование, захоронение экипажа и создание музея на ее базе. Кроме того, указанные учреждения должны рассмотреть вопрос создания мемориала погибшим морякам.

Справка УНИАН. Дизель-электрическая подлодка «Щ-216» (проекта «Щука») была построена в 1940 году. Она входила в состав Черноморского флота. Участвовала в боевых операциях, затонула в 1944 году. Предположительно, была потоплена в результате взрыва глубинной бомбы. Экипаж погиб.