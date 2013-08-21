В Киеве неизвестные разбили мемориальную доску маршалу Жукову

Как передает корреспондент УНИАН, у доски полностью отбит левый нижний угол, повреждена часть надписи.

По информации местных жителей, доска была повреждена по меньшей мере месяц тому назад, в начале июля, и до этого времени никаких работ по ее восстановлению не проводилось.

Отметим, что мемориальную доску Жукову разбили накануне 70-летия Курской битвы в июле с. г. Именно Жуков с 5 июля 1943 года в ходе защитного и наступательного этапов Курской битвы координировал действия Западного, Брянского, Степного и Воронежского фронтов. 23 августа исполняется 70 лет с даты завершения Курской операции.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько лет эта мемориальная доска уже не раз страдала от рук вандалов. Так, в 2008 году ее несколько раз заливали коричневой краской. После очередного акта вандализма была фактически установлена новая доска, которая состоит из двух частей. На нижней, большей части, размещен текст о том, что в 1974 году улица получила название в честь маршала Жукова, и информация о его заслугах. Над этой доской установлен гранитный портрет Жукова.

Напомним, в конце июля в Киеве, со здания по ул. Гончара, 33 исчезла мемориальная доска министру внутренних дел, премьер-министру Российской империи (1906-1911) Петру Столыпину.

В связи с этим Посольство Российской Федерации в Украине передало Министерству иностранных дел Украины ноту.