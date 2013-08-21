На Житомирщине мать оставила 3-летнего сына в горящем доме
20:49, 21 августа 2013Общество
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В Житомирской области во время пожара погиб трехлетний мальчик.
Мать и сожитель успели спастись / Фото: 20minut.ua
Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, информацию о пожаре в селе Товсте Радомышльского района спасатели получили сегодня в 10:18.
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Когда пожарные приехали на место пожара, дом был полностью охвачен пламенем. Огнеборцы ликвидировали пожар. Владелица помещения и ее сожитель, которые находились дома в момент возгорания, успели спастись, но в огне погиб 3-летний сын хозяйки дома.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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