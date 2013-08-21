Осталось 45 тысяч билетов в Крым

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, по состоянию на 20 августа уже реализовано 49%, или 31 тыс. билетов, в Крым и 84%, или 53,2 тыс. билетов, в обратном направлении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 августа в свободной продаже оставалось около 60% билетов на поезда формирования ПЖД, следующие в крымском направлении из России и Беларуси.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.